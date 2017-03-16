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10 معلومات عن «أحمد أحمد » رئيس الاتحاد الإفريقي الجديد

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10 معلومات عن «أحمد أحمد » رئيس الاتحاد الإفريقي الجديد 10 معلومات عن «أحمد أحمد » رئيس الاتحاد الإفريقي الجديد

التحرير

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أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن فوز أحمد أحمد، رئيس اتحاد مدغشقر، برئاسة الإتحاد الأفريقي، عقب إطاحته للكاميروني عيسى حياتو، خلال الجمعية العمومية للكاف التي أقيمت اليوم الخميس، في إثيوبيا.

وفاز أحمد أحمد، رئيس اتحاد مدغشقر، بعد أن حصل على 34 صوتًا، مقابل 20 صوتًا للكاميروني عيسى حياتو، بعد أن فرض الأخير سطوته بالكامل على القارة الإفريقية طوال الـ29 سنة الماضية.

ويستعرض «التحرير» فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن أحمد أحمد رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الجديد.

 

أحمد أحمد

- يبلغ  أحمد أحمد من العمر 57 عامًا.

- يشغل حاليًا منصب رئيس اتحاد مدغشقر لكرة القدم.

-عضو باللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وعضو باللجنة التنفيذية للفيفا أيضًا.

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- تولي حقيبة وزارة الرياضة فى دولة مدغشقر سابقًا.

-يعد أحمد أحمد الرئيس السادس فى تاريخ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

-أحمد أحمد، كان من بين المسؤولين القلائل الذين صوَّتوا لملف الجزائر، التي نافست الجابون على تنظيم كأس أمم إفريقيا 2017.

- حظي أحمد أحمد بدعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم«الفيفا» جياني إنفانتينو فى الانتخابات التى أقيمت اليوم أمام عيسى حياتو.

- من أهم التكتلات الإفريقية الداعمة له انتخابيًا، اتحاد إفريقيا الجنوبية لكرة القدم «كوسافا»، والمكون من 14 اتحادا قاريا وهم «مالاوي، موريتانيا، موزمبيق، نامبيا، جزر سيشيل، جنوب إفريقيا، سوزيلاند، زامبيا، وزيمبابوي، أنجولا، بوتسوانا، جزر القمر، ليسوتو، مدغشقر.

- يعد أحمد أحمد ثالث منافس فقط يواجه حياتو منذ انتخابه رئيساً للاتحاد الأفريقي لأول مرة في 1988،حيث مني المنافسين الآخرين، الأنجولي أرماندو ماتشادو عام 2000، وإسماعيل بامجي من بوتسوانا في 2004 بهزائم ثقيلة.

-أعلن أحمد أنه في حالة فوزه سيقوم بجلب خيرة نجوم الكرة الأفريقية الذين إعتزلوا اللعبة، للمشاركة فى تسيير أعمال الاتحاد القاري، بما يخدم مصالح القارة السمراء.

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التحرير

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