أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الغضبان: «بورسعيد» قاطرة التنمية لمصر

Google+ Print
الغضبان: «بورسعيد» قاطرة التنمية لمصر الغضبان: «بورسعيد» قاطرة التنمية لمصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

اكَّد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أنَّ المحافظة تمثِّل حاليًّا قاطرة التنمية للبلاد، لافتًا إلى أنَّها تحظى بالنصيب الأكبر من مشروعات التنمية.

وقال - في تصريحاتٍ صحفية، اليوم الخميس - إنَّ منطقة شرق بورسعيد تشهد أعمال تنمية من خلال تنفيذ أكبر ميناء محوري على البحر المتوسط كمرحلة أولى بتنفيذ أرصفة بطول 5 .5 كيلو متار، يتم تنفيذها بواسطة 11 شركة مقاولات مصرية عملاقة.

وأضاف أنَّ أكبر منطقة لوجستية عملاقة يتم تنفيذها على مساحة 30 مليون متر مربعًا، لافتًا إلى أنَّ هناك أكبر منطقة حرة صناعية يتم نتفيذها على مساحة 40 مليون متر مربع، ويجري العمل في تنفيذ المرحلة الأولى على مساحة 16 مليون متر مربع، وستضم هذة المنطقة كيانات اقتصادية وصناعية عالمية.

شاهد أيضا

وأشار إلى أنَّ هناك العديد من الصناعات تدخل للمرة الأولى المناطق الصناعية بالمحافظة ويخدمها مجموعة أنفاق عملاقة تربط بين سيناء والوادي، مشيرًا إلى أنَّ هناك طرق كبيرة يتم تنفيذها شرق وغرب بورسعيد، وكذلك يتم تنفيذ طرق محور شرم الشيخ - ميناء شرق بطول 400 كليو متر، ومن المقرر الانتهاء منه فى منتصف 2018، مؤكِّدًا أنَّ هذه المشروعات ستوفر فرص عمل لأبناء بورسعيد.

وأوضح أنَّه بالنسبة لمنطقة غرب بورسعيد فتمَّ اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في المنطقة وهو حقل "ظهر"، حيث سينقل منطقة غرب بورسعيد نقلة اجتماعية واقتصادية كبرى ويحقِّق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي، بالإضافة إلى وجود فائض كما سيتم البدء في تطوير ميناء غرب بورسعيد بواسطه هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل