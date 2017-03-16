جمعة يفتتح المصنع الرابع لإنتاج السجاد ضمن برنامج «الغارمين» بالإسكندرية

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افتتح فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعضو هيئة كبار العلماء، ومحسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية المصنع الرابع لإنتاج السجاد اليدوي بقرية أبيس محافظة الاسكندرية.

يأتي ذلك ضمن مشروعات برنامج الغارمين الذي تتبناه مؤسسة مصر الخير، بهدف خلق حياة كريمة للغارمين والغارمات وادماجهم في المجتمع عن طريق إقامة المشرعات وتوفير التدريب اللازم لهم.

ومن المقرر أن يقام على هامش الافتتاح، احتفالية الأم المثالية المنتجة لتكريم أمهات قرية أبيس، وتشهد الاحتفالية حضور مجموعة من ممثلي قطاع مصلحة السجون ووزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي.