رغم «إعلان سلامة».. المالية: لم نناقش زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين 

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نفت وزارة المالية، على لسان نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة محمد معيط زيادة بدل التكنولوجيا الذي تصرفه الدولة لأعضاء نقابة الصحفيين.

جاء ذلك ردًا على الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرشح على منصب النقيب في انتخابات التجديد النصفي التي تجرى غدًا الجمعة، والذي أعلن اتفاقه على زيادة بدل التدريب والتكولوجيا لتمثل أكبر زيادة في البدل بتاريخ نقابة الصحفيين، وأنَّ الزيادة سيتم صرفها مع بدل شهر أبريل المقبل، وأنَّ الزيادة تفوق أي زيادة سابقة علمًا بأنَّ آخر زيادة تقدر بـ280 جنيهًا.

وقال معيط، في تصريحات صحفية: "لم يصدر أي قرار بزيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين، ولم تتم مناقشته في الوزارة، وحاليًّا نحن منشغلون بمناقشة الموازنة العامة للدولة".

وتجري غدًا الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، على ستة مقاعد من أصل 12 يشكلون مجلس النقابة، بالإضافة إلى مقعد النقيب الذي يتنافس على الفوز به سبعة صحفيين أبرزهم النقيب الحالي يحيى قلاش والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة.

واليوم، انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، من كل الاستعدادات لانعقاد الجمعية العمومية غدًا الجمعة، والتي يشترط لصحة انعقادها حضور ٢٥٪‏ من أعضاء الجمعية حوالي ٢١٥٠ صحفيًّا وصحفية.

ويبدأ التسجيل في العاشرة صباحًا في السرادق المقام أمام مبنى النقابة، وإذا لم يكتمل العدد حتى الثانية عشرة ظهرًا يتم المد ساعة بساعة حتى الثانية ظهرًا، ويتم التسجيل بالحضور بموجب الكارنيه او إيصال بسداد آخر اشتراك.

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وعند اكتمال الجمعية العمومية، تنعقد الجمعية بالدور الأرضي بالقاعة الكبرى لمناقشة جدول الأعمال والذي يشمل تقرير النشاط المقدم من مجلس النقابة وموازنة العام الماضي والموازنة التقديرية للعام الحالي.

وبعد انعقاد الجمعية، تبدأ عملية التصويت لاختيار النقيب من بين سبعة مرشحين واختيار ستة أعضاء لمجلس النقابة من بين ٧١ مرشحًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من المرشحين تحت ١٥ سنة، وتجرى عملية التصويت والفرز تحت إشراف قضائي كامل ويرأس اللجنة القضائية المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة.

ويتم التصويت في حضور مندوبي المرشحين داخل ٢٢ لجنة بالنقابة العامة بالقاهرة ولجنة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، ويستمر التصويت حتى السابعة مساء، وفي حالة وجود ناخبين داخل حرم اللجان في السابعة يستمر التصويت حتى إدلاء آخر ناخب موجود بحرم اللجنة بصوته، وبعدها يتم نقل الصناديق إلى القاعة الكبرى بالدور الرابع برفقة مندوبي المرشحين لتبدأ عملية الفرز بإشراف قضائي كامل لمقعد النقيب أولًا ثمَّ لعضوية المجلس، وتعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات النتائج فور انتهاء عملية الفرز.

وفي الثالث من مارس الجاري، قررت "اللجنة المشرفة" تأجيل انتخابات التجديد النصفي لمدة أسبوعين "حتى الغد" لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنقابة.

ويومها، قال خالد ميري رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إنَّه تمَّ إغلاق كشوف التسجيل في النصاب القانوني بواقع 1173 عضوًا من الجمعية العمومية، بينما كان يلزم تصويت أكثر من 4300 عضو "50% +1"، وهو الحد الأدنى القانوني.