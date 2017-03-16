تكتل 25-30: تمرير البرلمان اتفاقية صندوق النقد يضرب صحيح «الدستور»

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عبر تكتل 25-30 عن اندهاشه من نظر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب الثلاثاء الماضي، الأوراق التي أحيلت إليها من رئيس مجلس النواب على أنها الإتفاق المبرم بين الحكومة و صندوق النقد الدولى، مؤكدين أن الأوراق جاءت خالية من الاتفاقية ومن بنودها ومن الخطابات المتبادلة بين الحكومة و الصندوق.

وقال التكتل في بيان له، لما كانت الحكومة قد أبرمت هذا الإتفاق بالمخالفة لنص المادة 127 من الدستور و التى توجب موافقة مجلس النواب على الإتفاق قبل إبرامه وهذا ما لم يحدث، فقد أصر معظم أعضاء لجنة الشئون الدستورية و التشريعية على حضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشتة فى اللجنة حول الأسباب التى دفعت الحكومة لذلك و علية فقد تقرر رفع جلسة الثلاثاء على ذلك.

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وتابع التكتل: "إلا أننا فوجئنا بعد ظهر يوم الأربعاء باستدعاء أعضاء لجنة الشئون الدستورية لإجتماع طارئ رأسه رئيس مجلس النواب بنفسه لإستكمال مناقشة ما تم إحالته من أوراق خالية من متن الإتفاقية المبرمة، الأمر الذى رفضه نواب تكتل 25_30 من أعضاء اللجنة و الذين أصروا على إثبات أن الحكومة قد خالفت الدستور بتوقيعها للاتفاقية ودخولها لحيز التنفيذ دون موافقة البرلمان ناهيك عن إصرارنا بعد هذا الإثبات على إنفاذ نصوص الدستور بعرض الإتفاقية بكامل بنودها ومرفقاتها على اللجنة لتبسط اللجنة رقابتها الدستورية الأصيلة على نصوصها إلا أن كل طلباتنا قد رفضت و تم التوجه لأخذ الرأى نداء بالإسم بالموافقة أو عدم الموافقة على إتفاقية لم تعرض أساسًا على اللجنة ولم تقرأ من بنودها حرفا مما نراه انتهاكا لأحكام الدستور و القانون".

واكدوا أنه على الرغم من إقتناعنا بأنه لم يكن هناك مسوغ لذلك نظرا لوجود أغلبية تسمح بتمريرالاتفاقية في كل الأحوال إلا أن الغير مبرر هو تعمد مخالفة الدستور و القانون بعدم صحة الإجراءات المتبعه لعرض أوراق الإتفاقية.