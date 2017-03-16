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«خارجية البرلمان» تناقش زيارة السيسي لأمريكا الشهر المقبل

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«خارجية البرلمان» تناقش زيارة السيسي لأمريكا الشهر المقبل «خارجية البرلمان» تناقش زيارة السيسي لأمريكا الشهر المقبل

التحرير

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عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أحمد سعيد، اجتماعًا أمس الأربعاء، وذلك للتداول بشأن طبيعة العلاقات المصرية الأمريكية في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، والفرص السانحة لتطوير هذه العلاقات على مختلف المستويات، وفي ضوء التقديرات التي تقول بأهمية التواصل على المستوى البرلماني بين الجانبين.

وقال النائب طارق الخولى، أمين سر اللجنة، إن اللجنة ناقشت الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح إلى واشنطن خلال النصف الأول من الشهر المقبل، لافتًا إلى أن أعضاءها توافقوا على ضرورة قيام وفد من البرلمان بزيارة الولايات المتحدة خلال الشهر المقبل، لتدشين صفحة جديدة من العلاقات بين البرلمانين والتباحث من أجل تطوير العلاقات في كل المجالات.

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وتابع: "ناقشت اللجنة موضوع تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأمريكية، لا سيما أن هناك جمعية مشكلة من الجانب الأمريكي، على اعتبار أن هذه الجمعيات هي الأكثر قدرة على تطوير ودعم العلاقات بين البلدين".

وأوضح الخولى أن اللجنة اقترحت عقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من أبرز الخبراء والأكاديميين المتخصصين في الشأن الأمريكي وسفراء السابقين لدى الولايات المتحدة، للاستماع إلى وجهات نظرهم بشأن ما يمكن عمله خلال الزيارة من أجل التعبير الحقيقي عن مصالح وتطلعات الشعب المصري وتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة بما فيه صالح البلدين والشعبين.

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التحرير

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