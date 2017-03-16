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جامعة أذربيجانية تمنح عمرو موسى «الدكتوراة الفخرية»

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جامعة أذربيجانية تمنح عمرو موسى «الدكتوراة الفخرية» جامعة أذربيجانية تمنح عمرو موسى «الدكتوراة الفخرية»

التحرير

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منحت جامعة "ADA" بأذربيجان، عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الدكتوراة الفخرية للجامعة تقديرًا لجهوده في حفظ السلم والاستقرار الدوليين.

وقدَّم رئيس الجامعة السفير حافظ پاشاييڤ دبلومة الدكتوراة الفخرية للجامعة لعمرو موسى في احتفال بمقر الجامعة الرئيسي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، حسب بيانٍ صادرٍ عن مكتب موسى، اليوم الخميس.

وقال پاشاييڤ - في خطابه - إنَّ موسى كان يقف دائمًا إلى جانب السلام خلال مشواره الدبلوماسي الطويل، لافتًا إلى أنَّ الجامعة تشرف باستقباله في باكو لتمنحه تقديرها على كل ما بذله.

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جديرٌ بالذكر أنَّ موسى يزور أذربيجان للمشاركة في الدورة الخامسة لمنتدى باكو الذي ينظمه مركز نظامي جنچاڤي الدولي بمشاركة عدد من رؤساء الدول السابقين السياسيين والاقتصاديين والدبلوماسيين الدوليين، وشارك موسى بصفته أحد أعضاء مجلس أمناء المركز والملتقى في لقاء مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف صباح الأمس.

جامعة ADA بأذربيچان تمنح عمرو موسى الدكتوراة الفخرية تقديرًا لجهوده لحفظ السلم

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التحرير

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