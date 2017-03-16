مركز شباب الجزيرة نافيًّا «وعد سلامة»: لم نوفر اشتراكات مجانية للصحفيين

التحرير

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نفى جمال الرملي رئيس مركز شباب الجزيرة ما أعلنه الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرشح لمنصب نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي التي تجرى غدًا الجمعة، بتخصيص ٥٠٠ عضوية مجانية بمركز شباب الجزيرة للصحفيين.

وقال الرملي، في تصريحاتٍ لـ"التحرير"، اليوم الخميس: "الحديث عن توفير 500 عضوية مجانية للصحفيين هو كلام عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يتم الاتفاق نهائيًّا على مثل هذا الأمر".

وأضاف: "هذه المعلومة المغلوطة انتشرت بشكل كبير لكن الحقيقة أنَّه لم يتم التواصل معنا من الأساس في أي شيء يخص هذا الأمر، ونحن لا نريد أن نغضب الصحفيين لكن كل ما في الأمر أننا فوجئنا بترويج معلومة ليس لها أساس".

وتابع: "تواصلت مع وزارة الشباب لمعرفة حقيقة ذلك لكنها أكَّدت عدم وجود تواصل في هذا الشأن، ولا يوجد اتفاق على ذلك.. ومن بحوزته شيئًا في هذا الشأن يقدمه لنا".

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن سلامة تخصيص ٥٠٠ عضوية مجانية بمركز شباب الجزيرة للصحفيين، وتخفيض رسوم الدخول ٥٠٪ وفتح المركز الأوليمبي للصحفيين، وتخصيص فوج كل شهر للصحفيين في الرحلات التي تنظمها الوزارة صيفًا وشتاء.

واليوم، انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، من كل الاستعدادات لانعقاد الجمعية العمومية غدًا الجمعة، والتي يشترط لصحة انعقادها حضور ٢٥٪‏ من أعضاء الجمعية حوالي ٢١٥٠ صحفيًّا وصحفية.

ويبدأ التسجيل في العاشرة صباحًا في السرادق المقام أمام مبنى النقابة، وإذا لم يكتمل العدد حتى الثانية عشرة ظهرًا يتم المد ساعة بساعة حتى الثانية ظهرًا، ويتم التسجيل بالحضور بموجب الكارنيه او إيصال بسداد آخر اشتراك.

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وعند اكتمال الجمعية العمومية، تنعقد الجمعية بالدور الأرضي بالقاعة الكبرى لمناقشة جدول الأعمال والذي يشمل تقرير النشاط المقدم من مجلس النقابة وموازنة العام الماضي والموازنة التقديرية للعام الحالي.

وبعد انعقاد الجمعية، تبدأ عملية التصويت لاختيار النقيب من بين سبعة مرشحين واختيار ستة أعضاء لمجلس النقابة من بين ٧١ مرشحًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من المرشحين تحت ١٥ سنة، وتجرى عملية التصويت والفرز تحت إشراف قضائي كامل ويرأس اللجنة القضائية المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة.

ويتم التصويت في حضور مندوبي المرشحين داخل ٢٢ لجنة بالنقابة العامة بالقاهرة ولجنة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، ويستمر التصويت حتى السابعة مساء، وفي حالة وجود ناخبين داخل حرم اللجان في السابعة يستمر التصويت حتى إدلاء آخر ناخب موجود بحرم اللجنة بصوته، وبعدها يتم نقل الصناديق إلى القاعة الكبرى بالدور الرابع برفقة مندوبي المرشحين لتبدأ عملية الفرز بإشراف قضائي كامل لمقعد النقيب أولًا ثمَّ لعضوية المجلس، وتعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات النتائج فور انتهاء عملية الفرز.

وفي الثالث من مارس الجاري، قررت "اللجنة المشرفة" تأجيل انتخابات التجديد النصفي لمدة أسبوعين "حتى الغد" لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنقابة.

ويومها، قال خالد ميري رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إنَّه تمَّ إغلاق كشوف التسجيل في النصاب القانوني بواقع 1173 عضوًا من الجمعية العمومية، بينما كان يلزم تصويت أكثر من 4300 عضو "50% +1"، وهو الحد الأدنى القانوني.

وينافس على منصب نقيب الصحفيين سبعة مرشحين، أبرزهم النقيب المنتهية ولايته يحيى قلاش، والصحفي بمؤسسة "الأهرام" عبد المحسن سلامة، إلى جانب 70 مرشحًا لستة مقاعد بمجلس النقابة.