وقفة احتجاجية لعمال مصنع الحناوي للدخان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نظم العاملون بمصنع الحناوى للدخان والمعسل بمدينة دمنهور، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام بوابة المصنع، اعتراضا على قيام إدارة المصنع بغلقه، ومطالبتهم بالانتقال إلى المصنع الجديد ببرج العرب.

وقام العمال بتحرير المحضر رقم ٢٢٨٧ إداري لسنة ٢٠١٧ اتهموا فيه إدارة مصنع الحناوي بمنعهم من الدخول للعمل وإجبارهم علي الانتقال إلي المصنع الجديد ببرج العرب، وأضافوا أن نفس الموقف حدث مع زميلاتهم الشهر الماضي وتم فصلهم تعسفيا رغن أنهم مؤمن عليهم.

شاهد أيضا

وأضاف العمال أنهم قاموا بتقديم شكوى لمحافظ البحيره، يتظلموا فيه من الظلم الواقع عليهم بعد منع مدير المصنع دخولهم لممارسة مهام عملهم، وأنهم سيتوجهون لمكتب العمل صباح يوم السبت المقبل، لتقديم مذكرة رسمية يتم ارفاقها بالمحضر الأصلي.