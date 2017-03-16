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«التعليم العالي» تضبط 60 كيانا وهميا بـ7 محافظات

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«التعليم العالي» تضبط 60 كيانا وهميا بـ7 محافظات «التعليم العالي» تضبط 60 كيانا وهميا بـ7 محافظات

التحرير

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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مفصلًا قدمه رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية في مواجهة الكيانات الوهمية التي تدعي أنها كيانات تعليمية مرخصة.

وأفاد التقرير، حسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة، اليوم الخميس: "لجنة الضبطية القضائية تمكَّنت في الفترة الأخيرة من ضبط 60 كيانًا وهميًّا يدعي كذبًا على خلاف الحقيقة أنَّها كيانات تعليمية تمنح شهادات تؤهل لسوق العمل".

وأضاف: "الكيانات الوهمية التي تمَّ ضبطها وجدت في عدة محافظات شملت القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ والجيزة وبني سويف والدقهلية وسوهاج، كما شملت تخصصات التمريض والبترول والحاسب الآلي وطب الأسنان والإدارة".

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وذكر التقرير: "صدرت ضد بعض هذه الكيانات الوهمية قرارات وزارية بالإغلاق الفوري، وصدر ضد البعض الآخر قرارات إغلاق إداري من المحافظين، الذين تقع هذه الكيانات بدوائر محافظاتهم".

وتابع: "لجنة الضبطية القضائية موجودة الآن في محافظتين ضمن محافظات الصعيد لمداهمة عدد من الكيانات الوهمية المبلغ عنها".

واختتم بيان الوزارة قائلًا: "نهيب بأبنائنا الطلاب عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بما هو موجود على موقع وزارة التعليم العالي من جامعات حكومية وخاصة، ومعاهد حكومية وخاصة حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات الوهمية".

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التحرير

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