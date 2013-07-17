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تسجيل أوبريت تسلم الأيادي وسط حرب شوارع

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تسجيل أوبريت تسلم الأيادي وسط حرب شوارع تسجيل أوبريت تسلم الأيادي وسط حرب شوارع

بالرّغم من تدهور الحالة الأمنية بالأمس، إلا أنّ عدداً من الفنّانين حرص على الالتزام بموعده وحضور تسجيل أوبريت "تسلم الأيادي" الذي يمثّل إهداءً من جميع فناني إلى القوات المسلّحة المصريّة، حيث سيتمّ عرضه في العاشر من شهر رمضان الجاري.
وكان من المفترض حضور النجم محمد فؤاد، إلا أنّ حرب الشوارع التي كانت تدور أمس في شوارع القاهرة جعلته غير قادر على الحضور، خصوصاً بعد قيام الإخوان بقطع العديد من الطرق، ما كان سبباً في اشتباكات بينهم وبين الشرطة والجيش والأهالي.
الفنان حكيم أيضاً حضر إلى الستوديو، ولكن لفترة قصيرة، إذ ترك الستوديو مسرعاً، ولم يقم بتسجيل المقطع الخاصّ به، لأنّه تلقّى اتصالاً يُخبره بأنّ شقيقه تعرّض لحادث.
شارك في الأوبريت كلّ من الفنانة غادة رجب والفنانة بوسي وهشام عباس ومصطفى كامل، وهو من تأليف وتلحين مصطفى كامل، فيما توزيعه لأحمد عادل وإخراجه لأحمد الفيشاوي.

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