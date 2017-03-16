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المرور: أعمال تطوير وتجديد لـ 7 فواصل بكوبري أكتوبر

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المرور: أعمال تطوير وتجديد لـ 7 فواصل بكوبري أكتوبر المرور: أعمال تطوير وتجديد لـ 7 فواصل بكوبري أكتوبر

مصراوي Masrawy

تجديد لـ 7 فواصل بكوبري أكتوبر

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

تجري الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الخميس، بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب، أعمال تطوير وإصلاح ل7 فواصل بكوبري أكتوبر مما يتسلزم إغلاق جزئي للكوبري في الاتجاة من الوصلة المعلقة إلى مدينة نصر.

وأكد مصدر أمنى بالإدارة، أن تلك الأعمال تبدأ الساعة 12 ليلًا الخميس، وتنتهي 6 صباح السبت المقبل، لمدة يومان.

وأوضح المصدر، أن تلك الأعمال ستكون نهارًا وليلًا لحين انتهاء المدة المحددة، وسيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة التنفيذ.

وستضع الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال "إضاءة، مخاريط، طواحين ضوئية، فواصل حركة، علامات إرشادية وتحذيرية"، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.

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