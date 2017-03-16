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‏‫الداخلية: الإفراج بالعفو عن 264 سجينًا

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‏‫الداخلية: الإفراج بالعفو عن 264 سجينًا ‏‫الداخلية: الإفراج بالعفو عن 264 سجينًا

مصراوي Masrawy

الإفراج بالعفو عن 264 سجينًا ارشيفية

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

قام قطاع مصلحة السجون برياسة اللواء محمد الخليصي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون، على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

وانتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على "147" نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وذلك استمرارًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم "61/2017" الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن "117" نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الخميس ، انه يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

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مصراوي Masrawy

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