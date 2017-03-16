الداخلية تستخرج بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة للفنانة مديحة يسري بالمستشفى (صورة)

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

وجه اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، باتخاذ اللازم، نحو تلبية التماس الفنانة القديرة مديحة يسرى بتجديد بطاقة الرقم القومي ورخصة التسيير الخاصة بسيارتها في ضوء ظروفها الصحية.

توجهت مأمورية من قطاع مصلحة الأحوال المدنية والإدارة العامة لمرور الجيزة، لاتخاذ اللازم نحو تجديد بطاقة الرقم القومي ورخصة التسيير وتسليمهما للفنانة بمكان تلقيها العلاج.

وقد أعربت الفنانة القديرة، عن تقديرها للاستجابة الفورية من جانب وزارة الداخلية لتحقيق طلبها والتي تؤكد بشكل عملي على عمق الرسالة الأمنية وتعاطيها مع طموحات الشعب المصري نحو وطن آمن مستقر يترسخ فيه حقوق الإنسان.