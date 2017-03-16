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بروتوكول تعاون بين الداخلية والقومي لحقوق الإنسان لتنظيم دورات تدريبية للضباط

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بروتوكول تعاون بين الداخلية والقومي لحقوق الإنسان لتنظيم دورات تدريبية للضباط بروتوكول تعاون بين الداخلية والقومي لحقوق الإنسان لتنظيم دورات تدريبية للضباط

مصراوي Masrawy

وزارة الداخلية

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

وقعت وزارة الداخلية اليوم الخميس، مُمثلة في اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، رئيس المجلس، ويهدف البروتوكول إلى تنظيم المجلس دورات تدريبية للضباط والعاملين بوزارة الداخلية على مجال حقوق الإنسان.

وأكد رئيس المجلس، على دعم القومي لحقوق الإنسان لجهاز الشرطة ورجاله في مواجهة التحديات الأمنية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى حرص المجلس على دعم أطر التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية خلال المرحلة القادمة بما يعزز ويرسخ أهمية احترام حقوق الإنسان، معربا على تطلعه لاستمرار التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين بما ينعكس علي مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد مساعد وزير الداخلية، أن توقيع بروتوكول التعاون، يعكس الإرادة الصادقة لدى وزارة الداخلية، ويؤكد عزمها الراسخ على العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة العاملين بجهاز الشرطة سعيًا لتحقيق التوازن بين الأمن والحفاظ على حقوق وحريات المواطنيين اتساقًا مع الدستور والقوانين.

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