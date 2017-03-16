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أول تصريح للرئيس الفرنسي بعد انفجار طرد بصندوق النقد الدولي

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أول تصريح للرئيس الفرنسي بعد انفجار طرد بصندوق النقد الدولي أول تصريح للرئيس الفرنسي بعد انفجار طرد بصندوق النقد الدولي

مصراوي Masrawy

الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند

باريس- (أ ش أ):
اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند أن انفجار الطرد المفخخ الذي وقع اليوم، الخميس، بمقر صندوق النقد الدولي بباريس بـ "الاعتداء".
وقال أولاند :"نحن أمام اعتداء، ليس هناك كلمة اخرى أمام طرد مفخخ".
وأضاف الرئيس الفرنسي أن انفجار الرسالة يثبت "أننا لا نزال مستهدفين".
وكان ظرفا قد انفجر لدى فتحه في مقر صندوق النقد الدولي بوسط باريس اليوم الخميس، وأصيبت مساعدة إدارية بجروح في يديها ووجهها لدى فتح الظرف.
وأوضحت مصادر أمنية أن العناصر الأولية للتحقيق تشير إلى انفجار سهم ألعاب نارية في الرسالة، مضيفة أنه تم إخلاء المكتب على سبيل الاحتياط وأنه تم إحالة التحقيق إلى نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية.

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