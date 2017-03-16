بالصور.. سفير الكويت يفتتح مستشفى لعلاج فقراء وأيتام أسوان

أسوان ـ إيهاب عمران

افتتح سفير الكويت الجديد لدى مصر، محمد صالح الذويخ، والدكتور أيمن مختار، السكرتير العام لمحافظة أسوان، اليوم، مستشفى حفصة العوضي التخصصي، الذي أنشأته جمعية أنصار السنة المحمدية في أسوان، بتكلفة 20 مليون جنيه.

وقال أحمد عاطف، المدير التنفيذي للمستشفى، إنه مقام على مساحة 210 أمتار، ويضم 7 طوابق و40 سريرا، علاوة على أقسام الأشعة والتحاليل ومركز تأهيل علاج طبيعي والعيادات الخارجية، وغرفة طوارئ مهيأة لاستقبال الحوادث.