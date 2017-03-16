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انضمام 4 آلاف يتيم لبرنامج كرامة بقنا

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انضمام 4 آلاف يتيم لبرنامج كرامة بقنا انضمام 4 آلاف يتيم لبرنامج كرامة بقنا

مصراوي Masrawy

الرئيس عبدالفتاح

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

أعلنت مديرية التضامن بقنا، انضمام قرابة 4000 طفل يتيم، لبرنامج "كرامة"، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن بقنا، إنه تم ضم فئة الأيتام التي تصرف 56 جنيها لكل يتيم، بموجب قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008، إلى برنامج كرامة، ليصبح المستحق لكل طفل 350 جنيه شهريًا.

وأشار الباز، إلى أن القانون المذكور عرّف اليتيم، بأنه من توفيت والدته الأرملة أو المطلقة أو التي سجنت أو تزوجت بآخر، موضحًا أن القرار جاء بمبادرة من الرئيس السيسي، وبتوجيه من وزارة التضامن الاجتماعي بضم هؤلاء الأطفال لشبكة الحماية الاجتماعية.

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