اعتصام العشرات احتجاجًا على لقاء محافظ الدقهلية برئيس أكاديمية الدلتا

الدقهلية- رامي محمود:

اعتصم العشرات من النشطاء وأعضاء القوى السياسية بالمنصورة، اليوم، أمام مكتب الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، خلال لقائه بعدد من النواب ومحمد ربيع ناصر، رئيس أكاديمية الدلتا للعلوم، المُتنازع عليها مع الدولة.

وطلب المتعمصون مقابلة المحافظ، لعرض وجهه نظرهم جراء القضية المنظورة أمام محكمة مجلس الدولة، بخصوص رفض بيع الجامعة.

وتشهد الآونة الأخيرة نزاعا قضائيا بين الدولة ومسئولي جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، بعد طلب الأخيرة تغيير صفة وجود الجامعة على 50 فدانا من أرض الدولة بمدينة جمصة، من حق الانتفاع للبيع، رغم عدم سداد رئيس مجلس أمناء الجامعة حق الانتفاع عن سنوات سابقة، بقيمة 54 مليون جنيه، ما يعرض الدولة لخسائر تزيد على ملياري جنيه.

ويحاول رئيس الجامعة الضغط على المحافظ، من أجل البيع بقيمة 63 مليون جنيه.