هاني عبد المنعم: جاهز للمهمة.. وسعيد بالتعاون مع اللواء شيرين

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هاني عبد المنعم، مدير مقر النادي الأهلي بالجزيرة، أبدى سعادته بتوليه مهام منصبه رسميا أمس، الأربعاء، مؤكدا أن المنصب تشريف قبل أن يكون تكليف، كما أنه سيبذل قصارى جهده؛ من أجل خدمة النادي وأعضائه في الجزيرة، خاصة بعد الطفرة الإنشائية الهائلة التي شهدها المقر، والتي تتطلب طفرة أخرى إدارية توازيها؛ لخدمة الأعضاء والفرق الرياضية.

وأضاف، أن منصب مدير المقر ظل شاغرا لفترة طولية؛ مما شكل حملا إضافيا على اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي، خاصة أن مقر الجزيرة يعد ـ كما يقال ـ قلب الأحداث، حيث تدار منه كافة الأمور الإدارية المتعلقة بالنادي، بالإضافة لما يخص الفرق الرياضية واحتياجاتها؛ لمساعدتها في تحقيق طموحات مجلس الإدارة، خاصة أن الأهلي لا يقبل سوى بالمركز الأول في مختلف الأنشطة والألعاب الرياضية.

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وأوضح عبد المنعم، أن خلفيته الرياضة باعتباره كابتن النادي الأهلي السابق في كرة السلة لسنوات عدة، بالإضافة لخبراته الإدارية، من خلال حصوله على عضوية مجلس إدارة اتحاد السلة، سوف تساعده في إنجاز مهام عمله بالصورة المطلوبة، مشددا على أن هناك خطة عمل إدارية وضعها مجلس إدارة النادي بالتعاون مع اللواء شيرين شمس، سوف يعكف على إتمامها في المرحلة القادمة؛ لتلبية طموحات المجلس، بما يليق بأعضاء النادي بالجزيرة.

وأضاف أن علاقته باللواء شيرين شمس تمتد لعدة سنوات ماضية، ولن تكون هناك أية خلافات بينهما، سواء حاليا أو مستقبليا، مشددا على أن علاقة الصداقة التي تربطه بالمدير التنفيذي أقوى من أن تهتز أمام بعض الشائعات التي لا تستحق الوقوف أمامها أو الرد عليها؛ نظرا للتعاون والتفاهم التام بينهما، بالإضافة إلى التلاقي في وجهات النظر.