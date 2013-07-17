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سمير غانم فستان على جسد شاكيرا

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سمير غانم فستان على جسد شاكيرا سمير غانم فستان على جسد شاكيرا

يستمرّ طوني خليفة في إثارة الجدل من خلال برنامجه "آسفين يا ريس".
آخر ضيوف طوني كان النجم سمير غانم. وبالرغم من الطابع السياسيّ الذي يغلب على البرنامج إلا أنّ طوني حاول الدخول مع سمير غانم في مناطق بعيدة تماماً عن السياسة.
بداية الحلقة كانت صادمة، حيث وجّه طوني سؤالاً إلى سمير غانم، ومفاده أن لو كنت فستاناً، فأيّ الأجساد كنت تتمناها لتكون عليها؟
بالتأكيد، طوني كان يُدرك أنّ التحدّث عن النساء هو أكثر ما يستفزّ سمير غانم. وبالفعل، انفعل سمير غانم، وقال: "أتمنّى أن أكون فستاناً على جسد شاكيرا، وبدأ يتغزّل بجسدها وبمناطق الإثارة فيه، وطوني في غاية السّعادة، ويحاول إغراء غانم لقول المزيد من الكلام، حيث دخل الحوار إلى منطقة لا تليق بطبيعة البرنامج ولا بطبيعة الشهر الفضيل.
وفي الصور التي يقوم طوني بتركيبها للضيف، تم تركيب صورة لسمير غانم، وخلفه مجموعة من ملكات جمال أمريكا يرتدين المايوه؛ فكانت لقطة من غير هدف سوى دفع غانم للتحدّث بمزيد من الإثارة عن فتنة الفتيات في الصورة والتغزّل بمفاتنهنّ.

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سيدتي