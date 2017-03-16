الزمالك يرد رسميًا على شكوى «رينجرز»

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أوضح حمادة أنور المدير الإداري لنادي الزمالك اليوم الخميس، حقيقة الشكوى المقدمة من جانب نادي رينجرز النيجيري للإتحاد الإفريقي "الكاف" ضد القلعة البيضاء، على خلفية مشاركة مهاجم الفريق حسام باولو في مباراة الفريقين الأحد الماضي بدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، والتي إستضافها ملعب السلام.

وقال حماده أنور في تصريحات صحفية فور وصول بعثة نادي الزمالك إلى نيجيريا، أن الشكوى المقدمة من الفريق النيجيري "تهريج"، وتعتبر تشهير بالقلعة البيضاء، كما أوضح عدم إهتمام الفريق الأبيض بهذه الشكوى نهائياً، والتي وصفها بأنها تعكس جهل مسؤلي رينجرز باللوائح.

وأضاف حمادة أنور، أن حسام باولو شارك فى مباراة رينجرز بعد إصدار الاتحاد الأفريقى البطاقة الخاصة باللاعب، ما يؤكد صحة إجراءات قيده بالقائمة الأفريقية وعدم صحة مزاعم النادى النيجيرى، كما أن نظام تسجيل قوائم الفرق في الكاف لا يسمح بقيد لاعب في فريقين في نفس الوقت.

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وأكد المدير الإدارى للزمالك على وضوح لوائح الكاف، حيث من إنه حق اللاعب، اللعب لنادى واحد فقط خلال بطولات الأندية التابعة للاتحاد الأفريقى، ولكن هذا البند لا ينطبق على باولو لأنه لم يشارك مع سموحة فى أى مباراة أفريقية خلال الموسم الحالى، وأن اللاعب إنتقل للزمالك قبل بداية دورى الأبطال وتم قيده فى المواعيد المحددة بدليل استلام بطاقة اللاعب بشكل طبيعى.

كما أوضح حمادة أنور أن شكوى رينجرز تعتبر تشكيك فى الكاف نفسه، لأنه من سمح بمشاركة اللاعب وليس الزمالك، مشددا على عدم قيام النادى الأبيض بالرد على الشكوى، إلا فى حالة مخاطبته من الاتحاد الأفريقى وهو ما يستبعد حدوثه.