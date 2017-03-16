الأهلي يصل «جوهانسبرج».. وعبدالحفيظ يعاين ملعب «بيدفيست»

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قدم سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الشكر للثنائي المصري محمد سعد، وخالد علي، المُقيمَيْنِ بجنوب إفريقيا على ما قدموه له من الدعم منذ وصوله إلى جوهانسبرج؛ للترتيب لمباراة العودة مع فريق بيدفيست، في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وأثنى عبدالحفيظ على حرص الثنائي (محمد سعد، وخالد علي)، على مساعدته في الترتيب لإقامة بعثة الفريق، وتوفير سبل الراحة لها، مؤكدا تقديره الكامل لمجهودهما تجاه الفريق.

كما أنهى عبدالحفيظ، كافة ترتيبات إقامة بعثة الفريق في جنوب إفريقيا؛ تمهيدًا لخوض مباراة بيدفيست، وأكد عبدالحفيظ أنه عاين ملعب المباراة الذي يبعد حوالي 25 دقيقة عن فندق الإقامة وملعب إحدى الجامعات الذي يتدرب عليه الفريق، وإطمأن بشكل كبير على توفير سبل الراحة للبعثة.

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ويخوض الأهلي مباراة الإياب مساء الأحد القادم بعد انتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين بهدف دون مقابل للأهلي سجله أحمد حجازي، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام السبت الماضي.

الجدير بالذكر، أن بعثة الأهلي وصلت مطار جوهانسبرج؛ وكان السفير المصري في جنوب إفريقيا شريف عيسى، وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية، وسيد عبدالحفيظ، في استقبال البعثة بمطار جوهانسبرج.

يذكر أن الأهلي يخوض مرانه الأول في جنوب إفريقيا في الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس.