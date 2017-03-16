أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

محمد صبري يكشف عن سر استبعاد الشناوي من السفر لنيجيريا

Google+ Print
محمد صبري يكشف عن سر استبعاد الشناوي من السفر لنيجيريا محمد صبري يكشف عن سر استبعاد الشناوي من السفر لنيجيريا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف محمد صبري المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تراجع الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة محمد حلمي عن اصطحاب أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق لرحلة نيجيريا في اللحظات الأخيرة قبل السفر لخوض مباراة الإياب أمام رينجرز، في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم الأحد.

وأكد المدرب أن الحارس اشتكى من إصابة عبارة عن ملخ في العضلة الضامة وسيخضع لأشعة اليوم على قدمه، موضحا أن اللاعب سيتم تجهيزه للمباريات المقبلة.

شاهد أيضا

وحضر الحارس إلى النادي اليوم للخضوع لجلسة تأهيل قبل إجراء أشعة للاطمئنان على قدمه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة

و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة

خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات

خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»