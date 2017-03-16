محمد صبري يكشف عن سر استبعاد الشناوي من السفر لنيجيريا

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كشف محمد صبري المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تراجع الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة محمد حلمي عن اصطحاب أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق لرحلة نيجيريا في اللحظات الأخيرة قبل السفر لخوض مباراة الإياب أمام رينجرز، في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم الأحد.

وأكد المدرب أن الحارس اشتكى من إصابة عبارة عن ملخ في العضلة الضامة وسيخضع لأشعة اليوم على قدمه، موضحا أن اللاعب سيتم تجهيزه للمباريات المقبلة.

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وحضر الحارس إلى النادي اليوم للخضوع لجلسة تأهيل قبل إجراء أشعة للاطمئنان على قدمه.