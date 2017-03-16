بالصوت.. هريدى يعتذر عن تصريحاته ويؤكد: كنت مندفعا!

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قدم عمر هريدى عضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق وأحد الذين رفعوا الدعاوى القضائية والتى أدت إلى حكم القضاء الإدارى بحل اتحاد الكرة بإعتذار رسمى عن تصريحاته السابقة، بربط تنازله عن الحكم بإعادة مباراة المقاصة والزمالك.

وقال هريدي لبرنامج «من الآخر» مع محمد شبانة على إذاعة «نغم إف ام» إنه كان مندفعا بهذه التصريحات بحكم حبه لنادى الزمالك ولكنه بعد أن هدأ اكتشف خطأه ووجب الاعتذار، ونفى عزمه المشاركة في انتخابات الزمالك، معتبرا هذا الكلام سابق لأوانه.

واعترف هريدى، أن الإستشكال الذى قدمه هرماس رضوان رئيس نادى بنى عبيد، سيوقف الحكم لفترة، معتبرًا أن اتحاد الكرة نفسه لن يستشكل لعدم قدرته على التعامل مع الأجهزة القضائية طبقا للائحته.