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973 عضوًا يحضرون الجمعية العمومية للأهلي في يومها الأول

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973 عضوًا يحضرون الجمعية العمومية للأهلي في يومها الأول 973 عضوًا يحضرون الجمعية العمومية للأهلي في يومها الأول

التحرير

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كتب- أحمد سعيد و أحمد شحاتة

اقتصر عدد الحاضرين والذين وقعوا في الكشوف خلال الجمعية العمومية للنادي الأهلي، في يومها الأول اليوم الخميس على 973 عضوًا.

وتأجلت الجمعية العمومية إلى غدٍ الجمعة من الساعة العاشرة صباحًا إلى الثالثة عصرًا، وتكتمل بحضور 20% من أعضاء الجمعية العمومية، أو ألف عضو + 1 أيهما أقل.

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يذكر أن التسجيل في الجمعية العمومية غدًا سيتم إيقافه لمدة ساعة بسبب صلاة الجمعة. 

وكان مطلوبا لاكتمال الجمعية العمومية اليوم حضور 50% +1 من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 138759 ألف عضو.

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التحرير

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