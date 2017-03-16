مصرع طفل سقط من الدور الرابع في بورسعيد

مصرع طفل سقط من الدور الرابع
بورسعيد - طارق الرفاعي:
لقي طفل بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه من الدور الرابع بمساكن حرفيين مدينة بورفؤاد.
قال أيمن جابر، مسئول طوارئ مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، في تصريحات صحفية، إنه تلقى إشارة من مستشفى بورفؤاد العام بوصول الطفل "محمد ماجد محمد"، 9 أعوام، جثة هامدة، عن طريق الإسعاف، نتيجة سقوطه من الدور الرابع.
حُرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الحادث.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا