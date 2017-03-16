مصرع طفل سقط من الدور الرابع في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي طفل بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه من الدور الرابع بمساكن حرفيين مدينة بورفؤاد.‏

قال أيمن جابر، مسئول طوارئ مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، في تصريحات صحفية، إنه تلقى إشارة من مستشفى بورفؤاد العام بوصول الطفل "محمد ماجد محمد"، 9 أعوام، جثة هامدة، عن طريق الإسعاف، نتيجة سقوطه من الدور الرابع.

‏حُرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الحادث.