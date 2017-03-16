الكرملين ينفي تورط روسيا في هجمات إلكترونية ضد واشنطن

موسكو - (أ ش أ):

نفى الكرملين، اليوم، الخميس، تورط أي مؤسسة روسية، بما في ذلك هيئة الأمن الفدرالية، في شن هجمات إلكترونية ضد الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) - "قلنا أكثر من مرة إنه لا يمكن الحديث على الإطلاق عن أي ضلوع لمؤسسات روسية رسمية، بما في ذلك هيئة الأمن الفدرالية، في أي خطوات مخالفة للقانون في المجال الإلكتروني".

كانت الولايات المتحدة قد وجهت اتهامات ضد موظف هيئة الأمن الفدرالية الروسية دميتري دوكوتشايف وزميله المحتمل يجور سوشين وكذلك المواطنين أليكسي بيلان وكريم باراتوف، معتبرة أن هؤلاء الأشخاص متورطون في جمع المعلومات باستخدام برامج سرية في الولايات المتحدة وخارجها.