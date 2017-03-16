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بالصور.. احتجاج عمال مصنع بدمنهور على نقلهم لبرج العرب

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مصراوي Masrawy

احتجاج عمال مصنع بدمنهور (1)احتجاج عمال مصنع بدمنهور (1)

احتجاج عمال مصنع بدمنهور (2)احتجاج عمال مصنع بدمنهور (2)

احتجاج عمال مصنع بدمنهور (3)احتجاج عمال مصنع بدمنهور (3)

احتجاج عمال مصنع بدمنهور (4)احتجاج عمال مصنع بدمنهور (4)

البحيرة – أحمد نصرة:
نظم العاملون بمصنع الحناوي للدخان والمعسل بمدينة دمنهور، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام بوابة المصنع، احتجاجا على قرار الإدارة بغلق المصنع، ومطالبتهم بالانتقال للمصنع الجديد ببرج العرب.

وحرر العمال المحضر رقم ٢٢٨٧ إداري لسنة ٢٠١٧، اتهموا فيه إدارة المصنع بمنعهم من الدخول للعمل، وإجبارهم على الانتقال للمصنع الجديد ببرج العرب، مضيفين أن نفس الموقف حدث مع زميلاتهم الشهر الماضي، بفصلهن تعسفيا رغم التأمين عليهن.

وقال أحد المشاركين في الوقفة لـ"مصراوي"، إنهم قدموا شكوى لمحافظ البحيرة، نظرا للظلم الواقع عليهم، بعد منع مدير المصنع دخولهم لممارسة مهام عملهم.

وأضاف أنهم سيتوجهون لمكتب العمل، صباح السبت المقبل، لتقديم مذكرة رسمية، مع تقديم صورة من المحضر.

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مصراوي Masrawy

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