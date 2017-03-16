بالتيشرت".. وزيرة الهجرة تشارك في مارثون "اطمن على نفسك" بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

ارتدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، الزي الرسمي لماراثوان الخير "اطمن على نفسك"، اليوم، ضمن الاحتفال بالعيد الوطني لمحافظة المنيا.

أجرت الوزيرة تحليل فيروس "سي"، وسط تواجد كبير من المواطنين، حيث أكدت أنها زارات المنيا في موضوعات متعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، إلا أنها تشارك اليوم في مارثون مع الكابتن أحمد حسن، لدعم المبادرة.

ولفتت نبيلة مكرم إلى عقد لقاء مع الشباب وممثل الأزهر والكنيسة، بالمنيا، للحديث عن قبول الآخر والوحدة الوطنية والمحبة.

بدأ المارثون من أمام قصر إخناتون بالجري 600 متر، ثم زيارة المنطقة الأثرية بتل العمارنة، وإلقاء ندوة عن أهمية الوحدة الوطنية، وتضافر الأزهر والكنيسة في نسيج واحد لخدمة المجتمع، ثم تكريم بعض رموز العمل العام المشاركين بالماراثون.

ويهدف الماراثون لتسليط الضوء على مخاطر فيروس "سي"، والتوعية بطرق الوقاية وأهمية العلاج، إضافة لتنشيط السياحة الداخلية بالمنيا، والتأكيد على روح الوحدة الوطنية بتضافر الأزهر والكنيسة.

ويأتى اختيار اليوم الخميس، 16 مارس، لإطلاق الماراثون، ليتزامن احتفالات العيد القومى بمحافظة المنيا، وتم اختيار منطقة تل العمارنة بدير مواس لدعم المعالم السياحية بالمحافظة.

وتهدف مبادرة "اطمن على نفسك" لمسح مليون شخص، وعلاج الحالات المصابة بفيروس "سي"، وإعلان محافظة المنيا خالية من الفيروس بنهاية عام 2017.