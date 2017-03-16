السيسي يأمر بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في واقعة تسمم تلاميذ سوهاج

القاهرة - (مصراوي):

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في واقعة إصابة عدد كبير من تلاميذ المدارس الابتدائية في سوهاج بحالات إعياء، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة تلاميذ المدارس والعمل على ضمان سلامتهم.

وأكد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع عن قرب، موقف إصابة عدد كبير من تلاميذ المدارس الابتدائية في سوهاج بحالات إعياء، مؤكدًا أنه يتلقى تقاريرًا دورية حول تطور حالتهم.

ووقعت عدة حالات اشتباه في تسمم، بين تلاميذ المدارس الابتدائية في إدارتي ساقلتة وأخميم بمحافظة سوهاج، بسبب الوجبة المدرسية، وقرر محافظ سوهاج وقف التغذية لحين فحص الوجبات بمعرفة الجهات المختصة وعمل التحاليل اللازمة ضمانًا لسلامة تلك الوجبات.