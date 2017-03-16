الطعمية "كباب الغلابة".. تعرف على فوائدها

كتبت - هاجر حاتم:

تعتبر الطعمية أحد الأكلات الشعبية الشهيرة في مصر، كما تعرف بـ "كباب الغلابة" كونها تحمل شكل الكباب ولكن بسعر رخيص. وبالرغم من أن الطعمية تحتوي على مكونات بسيطة جدًا، إلا أن هذه المكونات لها فوائد كثيرة، بحسب ما ذكره موقع rd.

تحتوي الطعمية على كميات كبيرة من "الفول المجروش" الذي يعتبر من البقوليات الغنية بنسب عالية من البروتين، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة.

وكذلك تحتوي الطعمية على الخضروات مثل البصل و"الشبت" و "الكسبرة"، التي تعتبر مصدر جيد للألياف الطبيعية، التي تساعد على تحسين عملية الهضم، كما يحتوي البصل على فيتامين c المضاد لنزلات البرد، كما يتم وضع بعض فصوص الثوم أثناء طهي الطعمية لمنحها نكهة لذيذة، بالإضافة إلى أنه يعتبر مضاد للبكتيريا ومفيد لصحة القلب.

وتحتوي ايضاً على البهارات مثل "الكزبرة والكمون" والتي تساعد في عملية الهضم، ومنح الاحساس بالشبع لمدة طويلة، وعلاج الإمساك.