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السبت.. تسليم كروت "تكافل وكرامة" لـ858 منتفعًا في السويس

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السبت.. تسليم كروت "تكافل وكرامة" لـ858 منتفعًا في السويس السبت.. تسليم كروت "تكافل وكرامة" لـ858 منتفعًا في السويس

مصراوي Masrawy

وزارة التضامن الاجتماعي

السويس ـ حسام الدين أحمد:
تبدأ مديرية التضامن الاجتماعي في السويس، السبت المقبل، توزيع كروت صرف معاش الكرامة والتكافل على المنتفعين بالمحافظة، وعدههم 858 شخصا كمرحلة أولى.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسلم فيه المنتفعون بباقي المحافظات، الكروت، قبل أيام، وبدؤوا صرف المعاش فعليا، أمس الأربعاء.
وأرجع علاء محمد علي، مدير التضامن الاجتماعي في السويس، عدم صرف الكروت لمواطني السويس، بأن المحافظة كانت ضمن المرحلة الأخيرة من مشروع المعاش.
وقال في تصريح لـ"مصراوي" إن اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، سيوزع عددا من الكروت على المنتفعين في 9 وحدات اجتماعية بالقطاع الريفي غدا الجمعة.
وأضاف مدير التضامن بالسويس، أن باب التقديم في المرحلة الأولى بالسويس اقتصر على حي الجناين فقط، وفي المرحلة المقبلة سيتم قبول طلبات الحصول على المعاش من مواطني أحياء الأربعين وفيصل وعتاقة والسويس.

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