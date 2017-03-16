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"الهندسية للقوات المسلحة" تشارك في تطوير مصيف بلطيم

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"الهندسية للقوات المسلحة" تشارك في تطوير مصيف بلطيم "الهندسية للقوات المسلحة" تشارك في تطوير مصيف بلطيم

مصراوي Masrawy

تطوير مصيف بلطيم

كفر الشيخ - إسلام عمار:
بحث اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، مشروع تطوير مدينة مصيف بلطيم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بديوان عام المحافظة، والذي يشمل تطوير المناطق السياحية، وإنشاء فنادق وطرق، وشواطئ، ومناطق خضراء، بطول 8500 متر.
وأكد محافظ كفر الشيخ، تطوير الشواطئ الحالية، وتجميلها بالشكل المطلوب، وخلق شواطئ جديدة بنطاق مدينة المصيف، لتتناسب مع حجم الزائرين والوافدين لها في موسم الصيف، مع الاهتمام بمصيف بلطيم كمصيف علاجي وترفيهي وسياحي.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد العراقي، أستاذ الهندسة بجامعة الأزهر، واستشاري المشروع، والمهندس محمد خالد، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

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