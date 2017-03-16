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الغضبان يعلن موعد انتهاء محور "شرم الشيخ - شرق بورسعيد"

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الغضبان يعلن موعد انتهاء محور "شرم الشيخ - شرق بورسعيد" الغضبان يعلن موعد انتهاء محور "شرم الشيخ - شرق بورسعيد"

مصراوي Masrawy

عادل الغضبان محافظ بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، استمرار تنفيذ محور "شرم الشيخ ـ ميناء شرق بورسعيد" بطول 400 كليو متر، للانتهاء منه منتصف عام 2018.
وأشار "الغضبان"، في بيان إعلامي له، اليوم، إلى أن بورسعيد تشهد العديد من المشروعات التنموية، التي ستجعلها قاطرة التنمية لمصر كلها، موضحًا أن منطقة شرق المحافظة تشهد تنفيذ أكبر ميناء محوري على البحر المتوسط كمرحلة أولى، من خلال تنفيذ أرصفة بطول 5.5 كيلو متر، تنفذها 11 شركة مقاولات مصرية عملاقة، إضافة لتنفيذ أكبر منطقة لوجيستية على مساحة 30 مليون متر مربع.
ونوه المحافظ إلى تنفيذ أكبر منطقة حرة صناعية على مساحة 40 مليون متر مربع، يجري العمل في المرحلة الأولى منها على مساحة 16 مليون متر مربع، على أن تضم كيانات اقتصادية وصناعية عالمية، إضافة لصناعات تدخل للمرة الأولى المناطق الصناعية بالمحافظة.

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