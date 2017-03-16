أليسون: لم نخرج من الدوري الأوروبي بعد.. ويمكننا الصعود

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يلتقي اليوم فريق روما الإيطالي نظيره ليون الفرنسي في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي على ملعب الأوليمبيكو، وإنتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الفرنسي (4-2) في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب بارك أولمبيك ليون.

وقال حارس مرمى الذئاب أليسون باكير، في تصريحات لموقع فريق العاصمة الرسمي "أتوقع أن تكون مباراة مثل الجولة الأولى ولكن بنتيجة مختلفة! إنهم فريق جيد للغاية وكانوا ممتازين للغاية في المباراة الأولى، إنهم أقوياء في الخط الخلفي ويتحلون بقوة مناسبة في خط الهجوم كما رأينا في فرنسا".

وأضاف الحارس البرازيلي: "نحن فريق ممتاز ولكن علينا أن نقوم بالأمور التي عملنا عليها في أرض التدريبات ونبني على الإلهام الذي رغبنا فيه هذا الموسم".

كما وضح صاحب الـ24 عام: "نحن مازلنا متواجدين، لم تكن نتيجة اللقاء الأول هي ما نريد، ولكننا أحرزنا هدفين خارج الأرض وهذا شئ مهم، الأمر لم ينته حتى الآن هناك 90 دقيقة أخرى وسوف نحاول فيها بكل مانملك حتى يمكننا الصعود".

وعن مدى صعوبة لقاء العودة قال: "إنه شئ صعب بالتأكيد ولكن يجب أن نتحلى دائمًا بعقلية القتال والمحاولة للتقدم إلى الأمام، نحن في موقف صعب الآن ونحن نعلم ذلك ولكن يجب علينا أن ننتهز أي فرصة لنقلب الوضع".

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كما تحدث أليسون عن أخطاء مباراة الذهاب قائلاً: "نحن صنعنا العديد من الأخطاء في الدفاع وفي الأمام ولكننا فريق عندما يخطأ أحد بـالتالي الجميع مخطئ، أنا أعتقد أننا لعبنا جيداً في الشوط الأول قبل أن يقل إيقاعنا بعد الإستراحة، لم نكن جيدين في الإستحواذ والتمركز كما يجب، ونحن على علم بما يجب علينا تغييره".

وتابع: "كل شئ جيد، نحن نعمل بجد وننفذ مايطلبه مننا المدرب في التدريبات، إذا دخلنا المباراة بالعقلية الصحيحة فيمكننا أن نغير ماحدث".

كما تحدث عن زميلة كليمينت جرينييه: "بالتأكيد، هو لاعب جيد جداً، يمكنني رؤية ذلك خلال التدريبات والآن الجميع رأى ذلك في الملعب، وهو يمتلك قدرة كبير على خدمة الفريق ومساعدته".

وعن مواطنه أيمرسون بالميري قال: "أنا لم أكن أعلم الكثير عنه عندما كنت في البرازيل، ولكن عندما حضرت إلى هنا فرأيت لاعب يمتلك جودة كبيرة، هو لم يلعب كثيراً في البرازيل ولكنه يقدم عمل رائع هنا، هو إكتسب صداقة ومحبة الجميع من المدرب واللاعبين والجماهير أيضاً".