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«روني» على القمة.. أكثر 20 لاعبًا تسجيلًا للأهداف خارج الديار في «البريميرليج»

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«روني» على القمة.. أكثر 20 لاعبًا تسجيلًا للأهداف خارج الديار في «البريميرليج» «روني» على القمة.. أكثر 20 لاعبًا تسجيلًا للأهداف خارج الديار في «البريميرليج»

التحرير

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على مر تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" شهدت المبارايات التنافسية تسجيل اللاعبين لأهداف كثيرة، ولكن تبقى لذة التهديف خارج الديار لها مذاق مختلف، ومع مرور الوقت يذكر التاريخ هذه النخبة التي حققت الإنتصار خارج الديار.

في التقرير التالي نستعرض أكثر 20 لاعبا تسجيلا للأهداف خارج أرضهم في تاريخ البريميرليج:-

20- أجويرو

أجويرو

الأرجنتيني سيرجيو أجويرو سجل حتى الآن 50 هدفا مع مانشستر سيتي خارج أرضهم.

19- هاسلبانك 

هاسلبانك

الهولندي جيمي فلويد هاسلبانك سجل 50 هدف أيضا، ولكن طوال مسيرة طويلة مع 4 أندية هم، ليدز يونايتد، وتشيلسي، وميدلزبره، وشارلتون أتليتيك.

18- أديبايور

أديبايور

التوجولي إيمانويل أديبايور استطاع تسجيل 50 هدف خارج أرضه في مسيرة قضاها مع ثلاثة أندية في البريميرليج، أرسنال، مانشستر سيتي، وتوتنهام هوتسبير.

17- رايت

إيان رايت

الإنجليزي إيان رايت سجل 51 هدفا خارج ملعبه في الفترة التي قضاها مع أرسنال ثم وست هام يونايتد.

16- جيرارد

جيرارد

الإنجليزي المخضرم ستيفن جيرارد سجل خلال مسيرته مع ليفربول 51 هدفا فقط خارج أرضه.

15- دوبلن

دوبلن

الإنجليزي ديون دبلن سجل 52 هدف بعيدا عن الديار مع مانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي وأستون فيلا.

14- هيسكي

هيسكي

الإنجليزي إيميل هيسكي سجل 54 هدف خارج ملعبه، مع أندية ليستر سيتي وليفربول وبرمنجهام سيتي وويجان وأستون فيلا.

13- هنري

هنري

الأسطورة الفرنسية تيري هنري، سجل 55 هدف خارج ملعب أرسنال، الذي قضى مسيرته في إنجلترا بين صفوفه.

12- أنيلكا

أنيلكا

الفرنسي نيكولاس أنيلكا استطاع إحراز 56 هدف، مع أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي وبولتون ووندرز وتشيلسي ووست بروميتش ألبيون.

11- فيرديناند

فيرديناند

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ليس فيرديناند سجل 56 هدف خارج أرضه مع أندية كوينز بارك، ونيوكاسل يونايتد، وتوتنهام هوتسبير، ووست هام وليستر سيتي.

10- جيجز 

جيجز

ريان جيجز سجل 59 هدف خارج الديار خلال مسيرته الحافلة مع مانشستر يونايتد.

9- فاولر

فاولر

الإنجليزي روبي فاولر سجل 60 هدف بعيدا عن ملعب فريقه، في مسيرته مع ليفربول وليدز يونايتد ومانشستر سيتي.

8- ديفو

ديفو

الإنجليزي جيرمان ديفو سجل 62 هدف حتى الآن خارج الديار مع سندرلاند ووست هام يونايتد وتوتنهام هوتسبير وبورتسموث.

7- شرينجهام

شيرنجهام

تيدي شرينجهام سجل 64 هدف مع أندية توتنهام، ومانشستر يونايتد وبورتسموث ووست هام.

6- فان بيرسي

فان بيرسي

الهولندي روبن فان بيرسي سجل 67 هدفا خارج ملعبه خلال مسيرته مع العملاقان أرسنال ومانشستر يونايتد.

5- أوين 

أوين

الإنجليزي مايكل أوين سجل 70 هدف خارج أرضه مع ليفربول ونيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد وستوك سيتي.

4- كول 

أندي كول

الإنجليزي أندي كول سجل 83 هدفا مع كل من نيوكاسل، ومانشستر يونايتد وبلاكبيرن، وفولهام، ومانشستر سيتي، وبورتسموث.

3- لامبارد 

لامبارد

الإنجليزي فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي قضى مسيرة طويلة في الملاعب الإنجليزية، سجل فيها 85 هدف خارج أرضه مع أندية تشيلسي ووست هام ومانشستر سيتي.

2- شيرر

شيرر

أسطورة الكرة الإنجليزية آلان شيرر سجل 87 هدف خارج أرضه مع بلاكبيرن ونيوكاسل.

1- روني

روني

الإنجليزي واين روني هداف مانشستر يونايتد التاريخي، سجل 88 هدف خارج أرضه خلال مسيرته مع إيفرتون والشياطين الحمر.

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