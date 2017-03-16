موناكو.. عقدة عمرها 20 عامًا للأندية الإنجليزية

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بعد انتهاء الجولة الأخيرة من دور الـ16 للعرس الكروي الأمتع، دوري أبطال أوروبا، استطاع فريق موناكو الفرنسي أن يتأهل لربع النهائي، أمس الأربعاء، بعد تخطيه مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدف في مباراة الإياب على ملعب لويس الثاني.

وبتأهل موناكو يكتمل عقد المتأهلين لربع النهائي، حيث تأهل كل من برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وليستر سيتي وبوروسيا دورتموند وأتليتكو مدريد.

وأصبح موناكو يمثل عقدة كبيرة للفرق الإنجليزية فى دوري أبطال أوروبا، حيث لم ينجح أى من الفرق الإنجليزية فى التأهل على حساب الفريق الفرنسي.

ويستعرض «التحرير» فى التقرير التالي الفرق الإنجليزية التى نجح موناكو فى إقصاءها من دوري أبطال أوروبا.

1- بداية العقدة "مانشستر يونايتد"

نجح موناكو فى إقصاء مانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا موسم 1997/1998 ،عندما تعادل الفريقين فى فرنسا بدون أهداف، وفى مباراة الإياب نجح الفريق الفرنسي فى خطف تعادل مثمر من الفريق الإنجليزي على أرضه ووسط ملعبه بنتيجة 1-1، ليستفيد من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض، ويتأهل إلى دور نصف النهائي للبطولة.

2-تشيلسي

فى نسخة 2003/2004 نجح موناكو فى إقصاء فريق تشيلسي من دور نصف النهائي، بعدما نجح فى الفوز عليه فى فرنسا بنتيجة 3-1، وتعادل الفريقين فى مباراة العودة بإنجلترا بنتيجة 2-2، ليحسم الفريق الفرنسي تأهله إلى نهائي البطولة فى ذلك الوقت، ولكنه خسر فى المباراة النهائية أمام بورتو البرتغالي.

3-أرسنال

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فى موسم 2014/2015 نجح موناكو هذه المرة فى إقصاء فريق أرسنال من دور الـ16 لدوري الأبطال، بعد الفوز عليه على ملعب الإمارات بنتيجة 3-1، والخسارة فى مباراة العودة بفرنسا بنتيجة 2-0، ليستفيد الفريق من قاعدة احتساب الهدف بهدفين.

4-توتنهام

نجح موناكو فى بطولة هذا العام من التغلب على فريق توتنهام الإنجليزي فى دور المجموعات، حيث نجح الفريق الفرنسي فى الفوز بمباراة الذهاب بنتيجة 2-1، وكانت نفس النتيجة حاضرة فى مباراة العودة على ملعب الفريق الفرنسي، ليرسل موناكو توتنهام إلى الدوري الأوروبي بعدما حل ثالثًا فى المجموعة.

5-مانشستر سيتي

فى بطولة هذا العام نجح موناكو فى مواصلة عقدته تجاه الفرق الإنجليزية، حيث نجح الفريق فى إقصاء مانشستر سيتي من دور الـ16، وخسر موناكو فى مباراة الذهاب بنتيجة 5-3، ولكن نجح فى الفوز فى مباراة العودة بفرنسا بنتيجة 3-1، ليضمن الصعود إلى دور ربع النهائي.