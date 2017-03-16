المالية: لانية لزيادة رواتب العاملين بالدولة 30% بالموازنة الجديدة‏

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أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا للرد على الشائعات التي أثيرت مؤخرًا، بشأن دراسة وزارة الماليةزيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% في الموازنة الجديدة.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا نية لزيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% خلال الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2017 - 2018، وأن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، حيث أن نسبة زيادة الرواتب في الموازنة الجديدة لم تتحدد حتى الآن.

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كما أضافت الوزارة أن قانون الخدمة المدنية، يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية في حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفي الذي سيعادل 75% من إجمالي الأجر الحالي على الأقل للعاملين بالدولة، وهو ما يعني أن نسبة الزيادة الفعلية في الأجور ستفوق نسبة الـ 10 أو الـ 15% من الأجر الأساسي في ظل النظام القديم للأجور.