قطع الكهرباء عن 13 منطقة بقنا بسبب «صيانة مستشفى»

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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنَّه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة بلوحة توزيع مستشفى قنا، سيتم فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمدينة قنا، بعد غدٍ السبت.

وقال الهجان، في تصريحاتٍ صحفية، اليوم الخميس، إنَّ قطع التيار سيكون في مناطق كوبري النيل ومجمع المواقف والأحوالالمدنية ونقابة المحامين وشارع نادي البحر وتقسيم السجن ونجع إبراهيم خليل وعزبة قراقر وعزبة حامد وعزبة خليفة وخالد عدنان وشارع النزهة وخلف نادي ضباط الشرطة.

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وأضاف أنَّ التيار الكهربائي سينقطع قرابة خمس ساعات، وستتم عودته فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة.