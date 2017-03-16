وزير النقل يبحث مع 3 سفراء ومسؤول أوروبي التعاون المشترك

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عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، أربع اجتماعات منفصلة مع بريمجت سداسيفان سفير سنغافورة بالقاهرة، وإيفان سوركوس سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وجانيت هاكمان مدير فرع البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية بالقاهرة، وآندريه باران السفير الفرنسي بالقاهرة؛ لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة.

وفي الاجتمع الأول، ناقش عرفات - حسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة - مع السفير السنغافوري عددًا من الموضوعات الهامة مثل التعاون في مجال التدريب الفني للكوادر المصرية العاملة في الموانئ المصرية والنقل البحري، بدعم وتمويل من حكومة سنغافورة، وكذلك التعاون في إعداد دراسة ومخطط استراتيجي للموانئ المصرية، على أساس التكامل بينها وبين خطط التطوير بالمنطقة الاقتصادية، وتقديرات حركة التجارة العالمية ومتطلبات السوق المصري والدور المحوري للموانئ المصرية في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، من خلال الاستفادة من خبرات سنغافورة في مجال تطوير وإدارة وتشغيل الموانئ البحرية.

وأكَّد الوزير أهمية إعداد هذه الدراسة لوجود عدد من العروض الخاصة بإنشاء موانئ جديدة ومحطات لتداول الحاويات في الموانئ المصرية، مشدِّدًا على أنَّ هذه الدراسة ستساهم في تحديد أولويات التطوير بالموانئ طبقًا للاحتياجات المستقبلية حتى تتمكن الوزارة من اتخاذ قرارات التوسع بالموانئ الحالية أو إنشاء موانئ جديدة واختيار الموقع الأنسب لها.

من جانبه، أوضح السفير السنغافوري أنَّه سيتم بحث سبل تمويل البرامج التدريبية والإجراءات اللازمة، ثمَّ تكليف شركة "PSA" بتنفيذ هذا التدريب المتخصص بناءً على خبراتها الفنية في مجال تشغيل وإدارة الموانئ البحرية، مشيًرا إلى اهتمام الجانب السنغافوري بالمشاركة في تشغيل المحطة متعددة الأغراض المزمع إنشاؤها في ميناء الإسكندرية.

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وفي اجتماعه مع وفد الاتحاد الأوروبي، استعرض الجانبان سبل التعاون المشترك بين الجانبين وخطة الاتحاد الأوروبي القادمة، حيث استعرض وزير النقل أولويات وزارة النقل في الفترة الحالية، مؤكِّدًا أنَّ الوزارة تسعى إلى تطبيق نظم النقل الذكية على الطرق للحد من حوادث الطرق وكذلك إنشاء الطرق الجديدة وفق المعايير الدولية العالمية وتطوير نظام النقل الجماعي في مصر وكذلك تحديث منظومة الموانئ المصرية للمساهمة في دعم الاقتصاد القومي والعمل على زيادة المنقول من البضائع عبر خطوط السكك الحديدية ونهر النيل وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة "النقل متعدد الوسائط" وإقامة مناطق لوجستية في عددٍ من المناطق بالإضافة إلى تطوير نظم الجودة والجودة الشاملة بورش السكك الحديدية.

من جانبه، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة النقل، مشيرًا إلى أنَّه ستتم دراسة مشروعات وزارة النقل لتحديد إمكانية التعاون في أهمها طبقًا لما تحدده الوزارة.

وفي اجتماعه مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ناقش الجانبان التعاون في مختلف مجالات النقل "السكة الحديد - المترو - المناطق اللوجستية"، حيث أكَّد الوزير أنَّ الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير كافه عناصر منظومة السكة الحديد، ومن ضمنها تجديد السكة وذلك لزيادة عاملي الآمان والسلامة، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ بحث إمكانية التعاون في دعم أسطول السكك الحديدية بالقاطرات والتعاون فى مجال مترو الأنفاق، وبخاصةً مشروع توريد قطارات جديدة للخط الثاني لمترو الأنفاق وتطوير وتحديث الخط الأول وكذلك التعاون في مجال الدراسات الخاصة بالمناطق اللوجستية.