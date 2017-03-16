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دعوة مصرية بضرورة تعليق عضوية إسرائيل بالبرلمان الدولي

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دعوة مصرية بضرورة تعليق عضوية إسرائيل بالبرلمان الدولي دعوة مصرية بضرورة تعليق عضوية إسرائيل بالبرلمان الدولي

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طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة تعليق عضوية إسرائيل بالبرلمان الدولي، ردًا على ما قامت به من ممارسات ضد الفسلطنيين، مؤكدًا على أهمية التنسيق في ذلك بين البرلمانات العربية.

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وأكد عابد، خلال كلمته بندوة التعايش السلمى وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بجامعة الدول العربية، مواصلة دعم ومساندة الشعب الفلسطينى ضد الاحتلال، وضمان ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما فى ذلك تقرير مصيره والعيش فى سلام واستقرار داخل حدود دولة فلسطين المستقله ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

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