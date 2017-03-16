«العدل» تحتفل بمرور 10 سنوات على تعيين المرأة قاضيا

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ألتقى اليوم الخميس، وزير العدل بقاضيات مصر، للاحتفال بمرور10 سنوات على دخول المرأة محراب العدالة.

وقال الوزير فى كلمة خلال اللقاء إنه حرص على الالتقاء بالقاضيات للاحتفال بمرور عشرة أعوام على دخول المرأة المصرية لمحراب العدالة، وقد رسخت أقدامها واشتد ساعدها وقوى قلمها، وشاركت مع زملائها القضاة في تدعيم منظومة العدالة، وقد واكب ذلك الأمر الاحتفال بيوم المرأة المصرية.

كما أثنى وزير العدل خلال اللقاء على جهود القاضيات،لافتا أنه يتابع عملهم بنفسه ومطالبا بمزيد من بذل الجهد المخلص، وأضاف أنه يسعى لتعيين الدفعة الرابعة من القاضيات، قائلا إنه يشرف بعملهن كنموذج للمرأة المصرية

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ثم قدم الوزير درع الوزارة للمجلس القومى للمرأة تسلمته القاضية أمل عمار، عضو المجلس، وسلمته هدية تذكارية نيابة عن رئيس المجلس.

والجدير بالذكر أنه قد تم تعيين الدفعة الأولى من القاضيات بموجب قرار جمهوري في مارس 2007 والذى تضمن تعيين 30 قاضية بالمحاكم الابتدائية، وتدرجت هذه الدفعة لتصل مستشار استئناف في عام 2008 ، تلى ذلك تعيين أول مفتشة قضائية وأول عضو بالمكتب الفني للنقض، ثم توالى تعيين القاضيات في الجهتين.

اما الدفعة الثانية فقد تم تعيينها في عام 2008 والثالثة في 2015 حال رئاسة المستشار حسام عبد الرحيم المجلس الأعلى للقضاء . ويصل عدد إجمالي قاضيات مصر 66 قاضية 6 منهن بدرجة رئيس استئناف، و16 نائب رئيس استئناف ، 32 رئيس محكمة ، 13 بدرجة قاضى.