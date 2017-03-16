وزير الأوقاف لأئمة الفيوم: ركِّزوا على تعداد السكان

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استقبل الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، اليوم الخميس، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ثمَّ عقدا اجتماعًا مع قيادات الأوقاف وأئمة المساجد في الفيوم، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وناقش الاجتماع، حسب بيانٍ صادرٍ عن المحافظة، خطة وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة والتأكيد على أهمية بذل المزيد من العمل والاجتهاد ونشر تعاليم الإسلام وسماحته وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة.

وطالب الوزير أئمة المحافظة بضرورة التركيز على التعداد السكاني وقضية الاستحلال وضرورة الإدلاء بالبيانات الصحيحة والبعد عن التضليل والكذب، مؤكِّدًا أهمية بذل الجهد والتعاون ومضاعفة العمل وعقد اللقاءات العامة والخطب، مع المتابعة المستمرة لتحقيق النتائج المرجوة.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الفيوم للحفاوة وحسن الاستقبال، ودوره الكبير في الارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف القطاعات.

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وأشار إلى أنَّه يتم تنفيذ خطة في المجالات الدعوية والتنموية والفكرية داخل محافظة الفيوم بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة، والتأكيد على القيم الوطنية والأخلاقية والعمل والإنتاج، موضِّحًا أنَّ الخطة تقوم على انتقاء الأئمة المتميزين وتحديد قضايا النشء والشباب والتحضير الجيد قبل تناول الموضوع.

وأضاف أنَّ هناك تعاونًا مع مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة حيث يتم تنظيم لقاءات دورية داخل طابور الصباح بالمدارس لتعريف الطلاب بمفاهيم الصدق والاجتهاد وبر الوالدين وحب الوطن، وكذلك داخل مراكز الشباب وقصور الثقافة ومناطق تجمعات العمال.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، ومحمد عز الدين وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم.