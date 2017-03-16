الغول يطالب بضرورة تبني موقف عربي مشترك تجاه قضايا الهوية

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أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، على ضرورة تبني موقف عربي مشترك تجاه قضايا الهوية العربية، في ظل ما يتعرض له العرب والمسلمين في أوربا من اعتداء على الهوية.

وشدد الغول خلال مشاركته باجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية، على ضروة وجود موقف عربي موحد ومشترك للتصدي لقرار محكمة العدل الأوربية في لوكسمبورج والذي يسمح للمؤسسات والشركات أن تحظر ضمن قانونها الداخلي أى إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية، للحفاظ على حياديتها وفق شروط.

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وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارها الذي يسمح بحظر ارتداء أوابرزا للهوية الإسلامية والعربية بعد شكوى تتعلق بمسلمتين، الاولى في بلجيكا، والثانية في فرنسا، تعرضا للتمييز فى العمل بسبب ارتداء الحجاب، مشيرًا إلى أن كل الوفود العربية المشتركة في اجتماع جامعة الدول العربية قد اشادت بالإقتراح وستعمل على تبنيه خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان العربية اخذت المقترح ضمن أهم توصيات اللجنة، مطالبًا البرلمان العربي يتبنى مبادرة لجنة حقوق الإنسان البرلمان المصري بعمل مادة علمية عن حقوق الإنسان تدرس في جميع المراحل التعليمية بالدول العربية، لزرع المبادئ الاساسية لحقوق الإنسان لدى الشباب العربي منذ الصغر .