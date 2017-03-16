وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يناقشان تطوير «مثلث ماسبيرو»

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعًا اليوم الخميس مع المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة؛ لمناقشة الخطوات التنفيذية لتطوير مثلث ماسبيرو.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن المحافظة بأنَّ الجانبين اتفقا على أن يتم الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن تلقي استمارات رغبات قاطني ماسبيرو في البدائل المطروحة لنقل السكان لبدء تطوير المنطقة مع وجود فريق من المتخصصين في أماكن تلقي الرغبات لشرح ما ستحتويه الاستمارات من بدائل.

من جانبه، أكَّد مدبولي أنَّ الدولة تمنح أهالي المنطقة مطلق الحرية في اختيار ما يناسبهم من بدائل تتوافق مع احتياجاتهم دون إجبار.

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وأضاف أنَّ سكان المثلث يمكنهم الاختيار بين الحصول على تعويض مادي نظير وحداتهم السكنية أو الحصول على مسكن بديل بالأسمرات حسب رغبتهم، أو إبداء الرغبة في العودة للمكان بعد تطويره مع الاختيار بين الإيجار أو التمليك في المنطقة.

وأشار عبد الحميد إلى أنَّه سيتم يتم فور انتهاء اعمال لجنة تلقي الرغبات صرف التعويضات أو النقل الي السكن البديل حسب اختيار المواطن.

وأوضح أنَّ أصحاب المحلات والورش سيستطيعون الاختيار بين بدائل عدة من بينها الحصول على وحدة سكنية بديلة للمحل أو الورشة أو الحصول على محل بمنطقة بدر أو في إحدى المناطق التجارية القريبة من الأسمرات والتي ستنشئها المحافظة خلال عام أو الحصول على تعويض مادي.



وشارك في الاجتماع اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقتين الغربية والشمالية، وجيهان عبد الرحمن نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة القاهرة، والدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان لتطوير العشوائيات، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، واللواء هاني شنيشن مدير مديرية الإسكان، ورئيس حي بولاق أبو العلا، وعدد من قيادات المحافظة ووزارة الإسكان.