حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة هاتف طالب في إمبابة

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة إمبابة، بحبس 3 عاطلين متهمين بسرقة هاتف طالب أثناء سيره بمنطقة إمبابة بأسلوب المغافلة.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقت الخدمات الأمنية المنتشرة بمنطقة إمبابة بلاغًا من طالب يفيد بقيام 3 أشخاص بافتعال مشاجرة معه أثناء سيره بالمنطقة، وأثناء ذلك غافلوه وسرقوا هاتفه.

وبتعقب المتهمين، أمكن ضبطهم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبسهما.