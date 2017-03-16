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حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة هاتف طالب في إمبابة

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حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة هاتف طالب في إمبابة حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة هاتف طالب في إمبابة

مصراوي Masrawy

حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة هاتف طالب

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة إمبابة، بحبس 3 عاطلين متهمين بسرقة هاتف طالب أثناء سيره بمنطقة إمبابة بأسلوب المغافلة.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقت الخدمات الأمنية المنتشرة بمنطقة إمبابة بلاغًا من طالب يفيد بقيام 3 أشخاص بافتعال مشاجرة معه أثناء سيره بالمنطقة، وأثناء ذلك غافلوه وسرقوا هاتفه.

وبتعقب المتهمين، أمكن ضبطهم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبسهما.

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مصراوي Masrawy

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