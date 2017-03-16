انتداب الطب الشرعي لوفاة طفلين في حريق شقة بالطالبية

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبوزينة، بانتداب الطب الشرعي، لبيان سبب وفاة طفلان لقى مصرعهما في حريق شقة بمنطقة الطالبية، وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

كما أمرت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.

كان اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة تلقى إخطارًا من قسم شرطة الطالبية، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين أن والدي الطفلين تركاهما نائمين بغرفة نومهما بمفردهما، لتوصيل شقيقهم الثالث إلى المدرسة، وأنه في طريقه إلى المدرسة تلقى اتصالا من الجيران بنشوب حريق بالشقة، ولدي عودته شاهد طفليه جثتين متفحمتين.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.