الأهلي يخطر الشباب والرياضة باستشكال «أعضاء زايد»

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تقدم النادي الأهلي صباح اليوم الخميس، باستشكال على الحكم الصادر بشأن إدراج أعضاء فرع الشيخ زايد في كشوفات الجمعية العمومية.

وأكد اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي فى تصريحات صحفية، أن الأهلي أخطر كلا من وزارة ومديرية الشباب والرياضة بالاستشكال وفقًا للقانون، موضحًا أن أعمال الجمعية العمومية للنادي اليوم وغدًا قائمة، وأن الأعضاء بدأوا بالفعل في التوافد للتوقيع في كشوف الحضور.

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وأوضح أنه إذا لم يكتمل النصاب القانوني بحضور نصف عدد الأعضاء +1 اليوم الخميس، سوف تستكمل الجمعية أعمالها في الاجتماع الثاني غدًا الذي يكتمل فيه النصاب بحضور 20% من إجمالي عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، أو ألف عضو أيهما أقل.