«التحرير» تكشف لمن صوتت مصر في انتخابات «الكاف»

التحرير

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علمت "التحرير"، من وفد اتحاد الكرة في إثيوبيا، أن هاني أبوريدة رئيس الجبلاية، أدلى بصوت مصر لصالح أحمد أحمد في انتخابات الكاف.

وجاءت أزمة عيسى حياتو مع جهاز حماية المنافسة في مصر، لتصيب علاقة أبوريدة وحياتو بالتوتر الشديد، نتج عنه محاولات من حياتو لإسقاط أبوريدة في انتخابات المكتب التنفيذي للفيفا.

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الجدير بالذكر، أن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، أعلن عن فوز أحمد أحمد، رئيس اتحاد مدغشقر، برئاسة الإتحاد الأفريقي، عقب إطاحته للكاميروني عيسى حياتو، خلال الجمعية العمومية للكاف التي أقيمت اليوم الخميس، في إثيوبيا. (طالع التفاصيل)